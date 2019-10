Calcio, Prima Categoria. Quiliano & Valleggia e Aurora cercano slancio nel recupero

Tre punti per risalire in maniera perentoria la classifica in vista dei rispettivi obiettivi stagionali: Quiliano & Valleggia e Aurora si ritroveranno questa sera alle 20:30 allo stadio "Picasso" per il recupero della seconda giornata di campionato, rinviata a causa dell'allerta meteo.

Una gara interessante su entrambi i fronti, dato che il Quiliano & Valleggia potrebbe assaporare le zone più alte della classifica, bramate già nel corso dell'estate, mentre i gialloneri valbormidesi cercano ulteriori conferme dopo i due pareggi ottenuti in 180 minuti di gioco.

A dirigere la sfida sarà il Signor Grandi di Novi Ligure, livescore su Rivierasport.it e Svsport.it