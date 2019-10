La Sanremese piega il Borgosesia grazie alla rete nel primo tempo realizzata dal difensore Alex Gagliardini.

Sarà il goal che decide la sfida per i biancoazzurri, ora a due punti dalla vetta della classifica: nel post partita il commento del giocatore matuziano premiato come migliore in campo ai microfoni del nostro Christian Flammia.