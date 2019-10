Calcio, Serie D. Sanremese, tre punti pesanti: Gagliardini stende il Borgosesia

SERIE D - RECUPERO 8^GIORNATA -

SANREMESE-BORGOSESIA 1-0

Rete: 44'Gagliardini (S)

Sanremese (4-3-1-2): Caruso; Gerace, Bregliano, Gagliardini, Pici; Demontis, Taddei, Likaxhiu; Spinosa; Colombi, Scalzi (89'Fenati). A disposizione (Morelli, Maggi, Scarella, M. Buccino, Bellanca, Martini, Pellicanò, Vitiello). Allenatore: Ascoli

Borgosesia (4-3-3): Galli; Iannacone, Saltarelli, Costa, Renolfi; Pagliaro (80'Tagliapietra), Bartolini, Castelletto; Ravasi, Muzzi, Ferrandino (58'Matera). A disposizione (Martignone, Tonoli, Beretta, Canessa, Barrella, Mancuso, Cirigliano). Allenatore: Didu

Arbitro: Pezzopane di L'Aquila

Note: ammoniti Taddei (S), Likaxhiu (S) e Ravasi (B)

2°TEMPO

95' La partita è finita: la Sanremese supera per 1-0 il Borgosesia

83' Scalzi sfiora il raddoppio per la Sanremese

75' La Sanremese prova a chiudere il match ma al momento non ci riesce

55' Ammonito il biancoazzurro Likaxhiu

51' Bartolini ci prova, ma il tiro è a lato. Borgosesia pericoloso

48' Primo ammonito per la Sanremese è capitan Taddei

46' Al via il secondo tempo

1°TEMPO

45' Alla fine del primo tempo Sanremese avanti meritatamente per 1-0 sul Borgosesia

44' GOOOOOOOOAL! Gagliardini svetta e porta in vantaggio la Sanremese sul Borgosesia: prima rete in biancoazzurro per l'ex Atletico Roma

43' Clamoroso palo colpito da Muzzi: Borgosesia ad un passo dalla rete

42' Il primo ammonito del match è Ravasi del Borgosesia

33' Colombi ad un passo dal vantaggio per la Sanremese, ma il suo tiro è a lato

30' Spinosa ci prova per la Sanremese, ma il portiere ospite è in grande giornata

27' Dal calcio d'angolo successivo conclusione volante di Scalzi, Galli tocca con un'ottima parata

26' Grande conclusione di Pici, ma Galli nega al giovane terzino la prima rete con la Sanremese

23' Borgosesia vicino al vantaggio con Bartolini

15' Colombi sfiora la rete per la Sanremese, occasione per l'attaccante biancoazzurro

8' Contropiede Borgosesia concluso da Pagliaro ma ancora una volta Caruso risponde presente

7' Risponde subito la Sanremese con Scalzi, il numero 27 trova lo spazio per il tiro ma Galli vola in angolo

6' Prima occasione per il granata Bartolini, ma Caruso respinge

1' Inizia la partita tra Sanremese e Borgosesia

Benvenuti dallo stadio Comunale di Sanremo, dove tra pochi minuti Sanremese e Borgosesia scenderanno in campo per il recupero di campionato.