Calcio. TOP 11, ecco i migliori della settimana: Guarco-Fiuzzi coppia di difensori goleador, Turi Bella e Miatto danno spettacolo!

Analizziamo nella nostra consueta rubrica settimanale, la TOP 11 rappresentata dai migliori giocatori e l'allenatore di spicco delle squadre imperiesi dalla Serie D alla Seconda Categoria.

TOP 11 - 4-3-3:

1 Scognamiglio (POR Ventimiglia)

Portiere. Il miglior portiere della settimana è senza dubbio Scognamiglio (Ventimiglia). L'estremo difensore e capitano dei granata resta con la porta imbattuta nel match contro la Veloce Savona.

2 Falzone (DIF, Dianese&Golfo)

3 Pici (DIF, Sanremese)

4 Guarco (DIF, Imperia)

5 Fiuzzi (DIF, Taggia)

Difesa. La linea a quattro difensiva del nostro 4-3-3 premia i seguenti giocatori: a destra schieriamo Falzone (Dianese&Golfo) in crescita continua), nel mezzo la collaudata e coppia col senso del goal (già due reti a testa) formata da Guarco (Imperia) e Fiuzzi (Taggia), a sinistra spazio a Pici (Sanremese), un classe 2001 da tenere d'occhio.

6 Miatto (CEN, Atletico Argentina)

7 A. Rea (CEN, Ventimiglia)

8 Tarantola (CEN, Taggia)

Centrocampo. Nella nostra linea mediana ecco l'esperienza di Miatto (Atletico Argentina), la gioventù di Alfonso Rea (Ventimiglia) e la tecnica di Tarantola (Taggia): tutti e tre a segno domenica.

9 T. Bella (ATT, Oneglia Calcio)

10 Zito (ATT, Camporosso)

11 Di Clemente (ATT, FCD Santo Stefano)

Attacco. L'attacco della nostra formazione settimanale lancia al centro il sempre più continuo Turi Bella (Oneglia Calcio) che lascia per tre volte il segno anche contro il Cervo FC. Ai suoi lati troviamo Zito (Camporosso) e Di Clemente (FCD Santo Stefano): se per il primo la continuità è costante, per il secondo un bel bentornato Lucio!

Allenatore: G. Bella (Oneglia Calcio)

Il tecnico di spicco. Il miglior allenatore della settimana? I dubbi non ci sono e vogliamo dare la palma d'oro a Gianni Bella (Oneglia Calcio): allenatore giovane, pronto e preparato che si sta rivelando un big della panchina alla sua prima esperienza.