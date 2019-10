Tennis. Scatta lavventura sull'indoor di Parigi per Fabio Fognini: primo ostacolo il canadese Shapovalov

Inizia sull'indoor di Parigi uno dei tornei più prestigiosi del calendario ATP. Non stiamo parlando del classico Roland Garros, ma di una competizione nella splendida cornice al coperto nella capitale francese.

Fabio Fognini va a caccia di punti pesanti per la propria classifica e in terra francese avrà come primo ostacolo da saltare quello riguardante il canadese Shapovalov, numero 28 al mondo (match programmato per le ore 12.30).

Una sfida ricca di insidie quella per la racchetta di Arma di Taggia che in questo tabellone principale partirà come testa di serie numero 11. Fognini vuole riprendere la marcia per un finale di stagione importante.