Pallacanestro: buona prestazione ma ancora senza esperienza le Under 16 del Blue Ponente Basket

Prima partita della stagione per le cestiste del Blue Ponente e prima in assoluto in Under 16 femminile, persa in casa 44-64 contro la Pallacanestro Loano.

Risultato in parte giustificato dalla differenza di età e di esperienza: Loano schiera atlete 2003 e 2004, mentre le ponentine schierano due atlete 2004 e poi solo 2005/6 con l'aggiunta anche di una classe 2007. Anche per questo sarà un campionato ‘in salita’, che dovrà servire alle ragazze della Blue Ponente per accumulare esperienza ed agonismo da riportare poi nei campionati femminili di categoria (Under 14 e 13).

Prestazione con alcuni spunti interessanti in attacco ma troppe sbavature in difesa. Sebbene fisicamente più deboli, le ponentine partono in vantaggio (+8 alla fine del primo quarto) e reggono botta fino a 5 minuti dalla fine, sotto di circa 10 punti. Il divario finale si scava soprattutto negli ultimi 5 minuti a causa di un'evidente calo fisico e di concentrazione. Bene in attacco, male in difesa. E' dalla consapevolezza della propria responsabilità individuale difensiva che si dovrà ripartire in allenamento e nelle prossime partite.

Prossima gara delle Under 16 in trasferta al pallone geodetico di Vado sabato 9 novembre alle 17:15 contro l'Amatori Savona.