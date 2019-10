Pallacanestro: esordio con vittoria per il giovane Bvc Sanremo nel campionato di Promozione maschile

Bvc Sanremo-Sport Club Ventimiglia 84-54 (21-15, 29-13, 17-14, 17-12)

Bvc Sanremo: Tavanti 14, Trivieri 19, Avenoso 13, Ferraro 2, Tacconi Daniele 2, La Cognata, Deda 17, Riceputi, Markishiq 5, Tacconi Davide 12. Coach: Simone Sandel. Assistente: Mauro Bonino.

Sc Ventimiglia:Amorosa 2, Palmero 17, Pesce 2, Cavanna, Polidoro 9, Panizzi 4, Gradicola 3, Di Caro, De Rinaldo 15, Cosentino, Agnesani 2, Chiappini. Coach: Gabriele Lubatti.

Esordio positivo per il Bvc Sanremo nel campionato di Promozione. Contro un Ventimiglia più esperto e decisamente più “anziano”, il giovanissimo Bvc, in pratica l’Under 18 più Deda e i fratelli Tacconi, ha disputato una prova convincente, meritando il successo in ragione di un gioco veloce e tecnicamente valido.

Il commento del coach Sandel: “Sono molto contento, i ragazzi sono stati bravissimi. Sono giovani e non era facile per loro, ma non hanno avuto problemi con la realtà di un campionato senior, anche quando, per parecchi minuti, abbiamo avuto in campo un quintetto tutto Under 18. Questo successo ci fa pensare in chiave positiva sia per il campionato di Promozione che per quello Under 18”.