Freccette: spedizione record dalla Liguria nel prossimo fine settimana alla prima prova nazionale Figf

Sarà una partecipazione massiccia, quella degli atleti liguri alla prima prova nazionale della F.I.G.F., in programma a Torino domenica prossima.

Saranno infatti ben trentadue i giocatori che scenderanno in pedana: tappresentati tutti e cinque i Dart Club regionali: dagli storici Old Boys di Rapallo e Werder Diabolik di Imperia per passare alle new entry del Green Planet Dart di Imperia, il Prodeo ut regio di San Lorenzo al Mare e il Monte Gazzo Outdoor di Sestri Ponente. Tra gli iscritti figurano 27 nella categoria maschile con due Under 18 e 5 nella categoria femminile. Con questi numeri viene superato il record di partecipazioni ottenuto con 21 presenze alla prova Lombarda di Busto Arsizio dello scorso anno, sintomo di un movimento in crescita e in salute.

Intanto è stato presentato in via ufficiale il calendario dell’attività regionale con 16 Grand Prix, equamente divisi tra Ponente e Levante, il campionato regionale di singolo e di doppio il Master di singolo e di doppio e per la prima volta la disputa di una Gara Nazionale in Liguria il 22 marzo di cui sveleremo la location nelle prossime settimane. Completa e integra il calendario Nazionale una serie di attività promozionali aperte a tutti. Sotto gli atleti presenti.

- Old Boys: Badiale Mirk, Viviani Andrea, Olivarello Pierini, Medrano Enrique, Jojo Tamares,Pettinati Guido,Sabadini Andrea, Tamares Ken, Bazzolara Federico.

- Werder Diabolik: Rossetto Mauro, Butteri Gianni, Hohenester Thomas, Hohenester Nikolas, La Cava Samuele, Cotrona Raffaele, Belvedere Cristina.

- Monte Gazzo: Ghiglino Ivano, Lecce Francesco, Pinto Gian Paolo,Mastrangelo Annalisa,Galleano Dea Rosa, Sorrenti Carla.

- Prodeo UT Regio: Marvaldi Emilio, Pesce Paolo, Ranoisio Giovanni, Palma Nicholas.

- Green Planet Dart: Merlino Massimo, Pupino Mirko, Di Bella Giuseppe, Boccone Andrea, Mercadante Alessio, Wolff Tamara.