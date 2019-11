Sanremo: in via Pietro Agosti ha aperto Soluzioni Ortopediche Igea, un nuovo negozio di articoli ortopedici e non solo

Soluzioni Ortopediche Igea è un negozio, specializzato nella vendita di attrezzature e presidi delle migliori marche ed è gestito da personale cortese e competente. Qui sarete assistiti nella scelta di ausili per disabili e per la riabilitazione, apparecchi elettromedicali, attrezzature ortopediche come corsetti lombari, tutori ginocchio, tutori mano e spalla, ortesi, protesi, articoli sanitari per la camera da letto, per la doccia e il bagno ma anche calzature predisposte e su misura, calze elastiche preventive e curative e molto altro ancora.

Il Tecnico Ortopedico Nicola Loffredo è a disposizione della clientela anche per la valutazione baropodometrica, podografica e podoscopica e per consigliare soluzioni ortesiche neurologiche su misura.

All’interno di Soluzioni Ortopediche Igea troverete oltre ad un’ampia gamma di articoli ed attrezzature ortopediche per terapie di riabilitazione, apparecchi ed articoli per disabili, ed apparecchi medico-sanitari di varie tipologie, tutti prodotti dei migliori marchi del settore. Il personale sarà sempre in grado di suggerirvi gli apparecchi e gli ausili ortopedici più adatti al vostro caso, anche consultando le cartelle mediche in vostro possesso, proponendo un assortimento di articoli che possono facilitare la vita quotidiana di chiunque si trovi ad affrontare difficoltà motorie, sia per un periodo limitato che per problematiche più complesse e invalidanti.

Ortopedia Sanitaria Igea si trova in via Pietro Agosti, 62 a Sanremo.Il negozio è aperto lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 13 e al pomeriggio dalle 15 alle 19. Il martedì e sabato orario continuato dalle 8.30 alle 19.

Per ulteriori informazioni potrete chiamare al 0184 638503 o visitare il Sito web

Www.ortopediasanitariaigea.it, la pagina Facebook o Instagram.