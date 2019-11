Basket, Serie D. BC Ospedaletti, vietato sbaglia con l'Aurora Basket. BKI Imperia, c'è l'ostacolo S.S. Villaggio Sport

Sabato molto importante per le nostre due compagini di basket impegnate nel campionato di Serie D, giunto alla quinta giornata e che vede al momento la supremazia dell'Athletic Genova: analizziamo le sfide di BKI Imperia e BC Ospedaletti.

BC Ospedaletti-Aurora Basket Chiavari. Dopo la sconfitta interna contro la super capolista Athletic Genova, il BC Ospedaletti torna davanti al pubblico amico per trovare due punti molto importanti. I ragazzi di coach Lupi ospitano nel tardo pomeriggio di sabato (palla due ore 18.00) l'Aurora Basket Chiavari, compagine genovese ancora a quota zero punti in classifica: grande occasione per Colombo e compagni.

S.S. Villaggio Sport-BKI Imperia. Trasferta insidiosa quella in programma sabato sera (palla a due alle ore 21) per il BKI Imperia sul parquet del S.S. Villaggio Sport. I padroni di casa navigano a quota 2 punti, mentre la squadra di Pionetti è a quota 4 e reduce dal successo interno contro il Blue Sea Lavagna: è caccia alla continuità.

SERIE D - 5^GIORNATA - IL PROGRAMMA:

Sabato 2 novembre

BC Ospedaletti-Aurora Basket Chiavari (18.00)

S.S. Villaggio Sport-BKI Imperia (21.00)

Domenica 3 novembre

Lam Basket Rapallo-PGS Auxilium Genova (17.00)

Atheltic Genova-Loano Garassini (19.00)

Turno di riposo: Blue Sea Lavagna

LA CLASSIFICA:

8 Athletic Genova

6 Loano Garassini

6 PGS Auxilium Genova

4 BKI Imperia

4 Lam Basket Rapallo

2 S.S. Villaggio Sport

2 BC Ospedaletti

0 Blue Sea Lavagna

0 Aurora Basket Chiavari