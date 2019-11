Calcio, Eccellenza. Imperia, stangata su Capra. Cristiano Chiarlone conferma: "Abbiamo fatto ricorso. La designazione di Tortora? Massima fiducia nel suo operato"

Stangata non indifferente del Giudice Sportivo sull'Imperia capolista del campionato di Eccellenza e sul suo miglior calciatore al momento.

Edo Capra, dopo il rosso subìto al 'Ferrando' nel 4-2 all'Alassio FC, è stato squalificato per ben tre giornate. La reazione della società non si è fatta attendere con il ricorso che è stato subito effettuato come confermato dal Direttore Sportivo Cristiano Chiarlone:

"Sì, abbiamo effettuato il ricorso per ridurre la squalifica di Capra. Ancora siamo stupiti per l'espulsione, figuriamoci per le tre giornate di stop che sembrano davvero eccessive. Ma allo stesso tempo è stata esagerata anche l'espulsione capitata al giocatore dell'Alassio domenica scorsa per un fallo a centrocampo su Giglio. Ringraziamo come società anche l'Alassio FC per le dichiarazioni fatte".

Vi sentite penalizzati visto che siete privi del vostro miglior giocatore? "Che Edo stava facendo bene era sotto gli occhi di tutti, ma abbiamo una rosa importante e sono sicuro che chi lo sostituirà già da domenica con il Molassana farà una grande gara: facciamo finta che Capra sia infortunato..."

Domenica arriva il Molassana e a dirigere l'incontro sarà Tortora di Albenga: "La designazione di Tortora? Confidiamo in pieno nel suo operato, considerandolo un direttore di gara molto importante per la categoria".