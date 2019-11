Calcio, Promozione. Taggia, Michael La Greca vede il bicchiere mezzo pieno dopo il 3-3 con la Veloce: "Rammarico per l'occasione persa, ma siamo stati bravi a recuperare il risultato"

Il rammarico è tanto in casa Taggia, dopo il 3-3 ripreso nel finale nel recupero di campionato sul campo della Veloce Savona.

La Greca, prima gioia personale. I giallorossi con questa divisione di posta sono ora a due punti dalla vetta del Varazze, in attesa di recuperare il big-match contro la Sesetrese. Al 'Levratto' mercoledì sera è andato a segno per la prima volta in campionato Michael La Greca che ha a analizzato così il pareggio.

Micheal, con la Veloce Savona avete sicuramente guadagnato un punti: ma c'è del rammarico? "Sicuramente c’è del rammarico per l'occasione persa e di portare a casa il bottino pieno. Con la partita in controllo e un uomo in più ci siamo rilassati cinque minuti e abbiamo subìto due goal. Ma siamo stati bravi a recuperare il risultato, dimostrazione che non si può calare mai la concentrazione".

Hai una dedica speciale per la tuia prima rete con la maglia giallorossa? "Dedico la rete alla squadra ed al mio nipotino Paolo".

Domenica avrete la Praese in casa: che avversario ti aspetti? "Domenica sarà una partita tosta, contro un'ottima squadra".