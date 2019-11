Calcio, Seconda Categoria A. Virtus Sanremo-Riva Ligure si gioca domenica alle 16.30

Il terreno di gioco di Pian di Poma a Sanremo sarà protagonista domenica pomeriggio di un doppio grande appuntamento.

Maltempo permettendo, visto che le ultime notizie non sono confortanti, scenderanno in campo alle ore 14.30 Carlin's Boys e Millesimo per la quarta giornata del campionato di Prima Categoria.

A seguire toccherà al match tra Virtus Sanremo e Riva Ligure, valida per la terza giornata del campionato di Seconda Categoria A: le squadre di Moroni e Minasso si sfideranno alle ore 16.30.

DOMENICA 3 NOVEMBRE: IL PROGRAMMA A PIAN DI POMA

14.30: Carlin's Boys-Millesimo (Prima Categoria)

16.30: Virtus Sanremo-Riva Ligure (Seconda Categoria A)