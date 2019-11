Calcio. Taggia, tra campionato e Coppa Italia il calendario è ricco di impegni: con la Sestrese si recupera mercoledì 6 novembre

Il Taggia avrà nelle prossime settimane un calendario fitto e ricco di impegni tra campionato e Coppa Italia, trittico scattato sul campo della Veloce Savona mercoledì scorso e che proseguirà domenica in casa con la Praese.

E' stata decisa la data del recupero del tanti atteso match interno contro la Sestrese: i giallorossi scenderanno in campo al 'Marzocchini' mercoledì 6 novembre alle ore 16.30.

Non c'è pausa per la squadra di mister Siciliano che sopo il nuovo turno di campionato (sul campo del Bragno domenica 10 novembre) di riaffaccerà in Coppa Italia per il match secco del secondo turno: mercoledì 13 novembre alle ore 20.30 è in programma la sfida contro il Bragno. Il trittico si chiude domenica 17 novembre in casa contro la Loanesi.

TAGGIA, IL CALENDARIO FITTO DELLE PROSSIME SETTIMANE:

Domenica 3 novembre: Taggia-Praese (campionato)

Mercoledì 6 novembre: Taggia-Sestrese (recupero campionato)

Domenica 10 novembre: Bragno-Taggia (campionato)

Mercoledì 13 novembre: Taggia-Bragno (coppa italia promozione)

Domenica 17 novembre: Taggia-Loanesi (campionato)