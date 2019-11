Calciomercato. Il Pontelungo batte il colpaccio di inizio novembre, è fatta per Federico Piazza

Il Pontelungo vuole rivendicare un ruolo di protagonista assoluto nel corso del campionato di Prima Categoria e per non lasciare nulla di intentato il presidente Michele Neri ha calato l'asso anche in un giorno di festa come il primo di novembre.

Pochi minuti fa è infatti arrivata la conferma del tesseramento di Federico Piazza, un elemento che ha davvero bisogno di poche presentazioni, vista la sua esperienza ad alti livelli sia nel calcio professionistico che in quello dilettantistico.

Il regista ingauno sarà a disposizione già domenica per la sfida interna contro il Borghetto.