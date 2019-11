Calcio, Eccellenza. Imperia, c'è l'esame Molassana da superare. Lupo tra la squalifica di Capra e l'insidia genovese: "Edo giocatore corretto, noi penalizzati. Vogliamo fare una grande partita"

ECCELLENZA: ASPETTANDO... IMPERIA-MOLASSANA

L'Imperia vuole mantenere il buon vantaggio in classifica sul Sestri Levante per la terza domenica consecutiva. I neroazzurri capolista ospitano al 'Ciccione' domani pomeriggio il Molassana (calcio d'inizio ore 15), un match che sulla carta sembra semplice ma che sarà complicato.

Tra la squalifica di Capra e il Molassana. Alla vigilia tengono banco in casa neroazzurra la squalifica di Capra per tre giornate e la questione legata all'incognita maltempo che dovrebbe colpire la Liguria anche domani: a parlare è il tecnico Alessandro Lupo.

Mister Lupo, l'argomento del giorno sono le 3 giornate di squalifica a Capra: cosa ti senti di dire e come valuti le parole di Chiarlone? "Sono perfettamente d'accordo con Chiarlone e Bencardino, era già esagerata l'espulsione figuriamoci queste tre giornate. Stiamo parlando di un giocatore molto corretto, mi auguro che anche con le parole degli avversari quanto meno venga ridotta una giornata: spero ci sia del buonsenso di non penalizzare ulteriormente sia il ragazzo che noi come squadra".

In che modo si sostituisce uno come Capra? "In questo momento Edo aveva una condizione fisica e mentale importantissima per noi. Ma sono certo che chi lo sostituirà farà una grande partita".

Cosa c'è da temere del Molassana? "Temiamo il Molassana come tutte le altre squadre. In questo momento la squadra che sta facendo notizia è l'Imperia essendo prima in classifica. Chi l'affronta darà sempre quel qualcosa in più, ma con l'aiuto del nostro pubblico possiamo fare una grande prestazione e un buon risultato".

L'allerta meteo condiziona sempre le partite: esiste secondo te un modo per venirsi incontro? "Queste sono cose che riguardano le istituzioni e io non mi sento di fare un commento: qualsiasi decisione vadano a prendere è sempre per il bene comune".