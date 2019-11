Calcio, Juniores Nazionali, 8a giornata. Sanremese, trasferta complicata. Savona all'esame Lavagnese

Il campionato Juniores Nazionale mette sul piatto un'ottava giornata tutta da seguire nel pomeriggio di oggi, maltempo permettendo:analizziamo questo turno.

La Sanremese, dopo due punti realizzati negli ultimi 270 minuti di gioco, vuole ritrovare la vittoria perduta. L'impresa per i biancoazzurri di mister Prunecchi non sarà facile, visto che i matuziani saranno impegnati sul campo del Bra secondo della classe. Il Savona dovrà superare in trasferta l'esame chiamato Lavagnese, per cercare di incrementare il proprio bottino in classifica, mentre il Vado ospiterà i milanesi dell'Inveruno.

Le altre partite. La capolista Fossano gioca sul campo dell'Arconatese, in un match testacoda da prendere con le molle. Trasferta insidiosa anche per il Milano City terzo in classifica sul campo del Casale. Turno di campionato interno per Borgosesia e Chieri che ospitano Ligorna e Legnano, mentre chiude questa giornata la sfida tra Castellanzese e Verbania.