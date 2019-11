Calcio, Juniores Regionali 2°Livello, 6a giornata. Taggia e Ventimiglia, attacco alla capolista Veloce Savona

Il campionato Juniores Regionale 2°Livello manda in campo nel pomeriggio di oggi un'ottava giornata tutta da seguire, con l'incognita maltempo.

La capolista Veloce Savona dovrà superare l'incognita Cengio in trasferta, con i ragazzi di mister Musso che proveranno a mettere in cascina la sesta vittoria consecutiva. A due punti dai granata ci sono Taggia e Ventimiglia impegni in altre due trasferte insidiose: giallorossi contro il Legino, i frontalieri di Bevilacqua sfidano l'Imperia.

L'Atletico Argentina ospita il Celle Ligure e proverà a togliersi la scomoda posizione di ultima della classe. Match interni per Dianese&Golfo e Don Bosco Valle Intemelia che ospitano San Filippo Neri e Villanovese. Chiudono questo turno di campionato le trasferte di Speranza Savona e Area Calcio Andora sui campi di Olimpia Carcarese e Quiliano&Valleggia.