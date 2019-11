Calcio, Juniores Regionali d'Eccellenza, 8a giornata. Spicca il derby ponentino Albenga-Imperia

Il campionato Juniores Regionale d'Eccellenza manda in campo nel pomeriggio di oggi le sue squadre per un'ottava giornata interessante, ma che sarà condizionata dal maltempo.

In questo turno spicca il derby ponentino tra Albenga e Imperia, in programma alle 16.30. Da seguire anche la trasferta sul campo del Varazze per la capolista Cairese (ore 15) che vuole la settima di fila aspettando di recuperare un match. Lontano dal pubblico amico anche Ceriale e Finale, impegnate nel genovese: i biancoblu sfidano il Serra Riccò (ore 17.30) e i giallorossi il Molassana (ore 17.15).

Il Pietra Ligure farà visita al Campomorone Sant'Olcese (ore 16.45), l'Arenzano sarà di scena sul campo del Vallescrivia (ore 15.00), mentre chiude questo turno di campionato il derby tra Sestrese e Genova Calcio (ore 17.30).