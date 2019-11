Calcio, Promozione. Camporosso nella tana della Veloce per far punti. Luci: "Partita delicata, andremo a giocarcela. L'allerta meteo? Situazione da gestire in maniera diversa"

PROMOZIONE: ASPETTANDO... VELOCE SAVONA-CAMPOROSSO

Il Camporosso va a caccia di punti pesanti sul campo della Veloce Savona, avversario reduce dal rocambolesco 3-3 interno nel recupero di campionato con il Taggia. Domani pomeriggio (calcio d'inizio ore 15) il match dovrà vedersela anche con il maltempo che minaccia tutta la regione.

Alla vigilia è mister Carmelo Luci ad analizzare in casa rossoblu la difficile trasferta sul campo dei granata savonese: "Contro la Veloce Savona sarà una partita per noi delicata come tutte le altre, andremo a giocarcela e i ragazzi stanno lavorando bene".

Sulla questione allerta meteo Luci è chiaro: "Secondo me queste allerte dovrebbero essere gestite in maniera diversa soprattutto per il discorso monetario per le società. Bisognerebbe premunirsi prima".

Il tecnico rossoblu vuole fare dei ringraziamenti importanti a società e Amministrazione Comunale: "Vorrei ringraziare la società e l'Amministrazione Comunale e il Sindaco Gibelli, perchè stanno facendo un grande sforzo per il Camporosso Calcio. Ora sono partiti i lavori di per i sintetici a 6 e a 5, con la struttura che sta prendendo sempre più importanza".