Calcio, Seconda Categoria. Atletico Argentina, mister Maiano punta il Cervo FC: "Gialloneri squadra con individualità di spicco e in crescita. Voglio vedere intensità e fame"

SECONDA CATEGORIA A: ASPETTANDO... ATLETICO ARGENTINA-CERVO FC

L'Atletico Argentina non vuole fermarsi e domani pomeriggio (ore 14.30) tra le mura amiche dello 'Sclavi' affronta un Cervo FC partito con il freno a mano tirato e reduce da due sconfitte.

Alla vigilia del match non si fida dei gialloneri mister Christian Maiano: "Mi aspetto una partita difficile - esordisce il tecnico a Rivierasport.it - perché il Cervo sta crescendo e al suo interno ha individualità di spicco capaci di cambiare le partite. In più credo che tecnico e presidente siano un valore aggiunto. Dalla mia squadra mi aspetto di vedere una continua crescita sul piano del gioco e dell'intensità. Ma soprattutto tanta fame".

Il tecnico non crede ad un Cervo FC in crisi dopo gli stop iniziali: "Non credo ad un Cervo in crisi, penso siano partiti tardi e questo ha inciso sulla condizione e sull'amalgama del gruppo. Da poche settimane hanno alzato il tasso tecnico e qualitativo della loro squadra con l'innesto di giocatori importanti. Credo sarà una bella partita. Mi aspetto un avversario motivato e preparato. E noi dovremo essere pronti".

Maiano ha parole importanti per Sorrentino, tecnico del Cervo FC: "Sorrentino? Ho molta stima per il tecnico e per la persona. Ha sicuramente tanta esperienza, capacità e leadership".

Maiano per la sfida contro il Cervo FC dovrà fare a meno per difesa e attacco degli squalificati Stella e Franzone. Il tecnico avrà il resto della rosa a completa disposizione.