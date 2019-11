Calcio, Serie D. Sanremese con la testa della classifica nel mirino, ma c'è l'ostacolo Ghivizzano da saltare. Ascoli: "Dobbiamo pensare solo a noi stessi" (VIDEO)

SERIE D: ASPETTANDO... SANREMESE-GHIVIZZANO

La Sanremese ospita domani pomeriggio al 'Comunale' (calcio d'inizio, ore 15) i toscano del Ghivizzano, una compagine da non sottovalutare. I biancoazzurri, dopo la vittoria sul Borgosesia, si sono portati a soli due punti dalla vetta. Alla vigilia, nella video intervista postata sulla Pagina Facebook del club matuziano, mister Nicola Ascoli analizza il match.

Sanremese-Ghivizzano: mister Nicola Ascoli alla vigilia

I convocati. Il tecnico Ascoli per la sfida contro il Ghivizzano dovrà inventarsi qualcosa in difesa visto che non saranno del match per infortunio e squalifica Manes e Bregliano. Ritorna Lo Bosco, completamente ristabilito dall'infortunio.

PORTIERI: Caruso (’99), Morelli (’99).

DIFENSORI: Maggi (’01), Pici (’01), Gagliardini, Scarella (’01), Gerace (’00).

CENTROCAMPISTI: Bellanca (’00), Taddei, Spinosa, Demontis, Likaxhiu (’00), Fenati, Martini (’01).

ATTACCANTI: Colombi, Scalzi, Vitiello, Lo Bosco, Calderone (’01), Pellicanò (’02).