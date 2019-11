Formula 1. Sabato difficile in Texas per Leclerc, solo quarto in qualifica. Pole per Bottas davanti a Vettel

È stato un sabato difficile per Charles Leclerc ad Austin, in Texas, per il Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1.

Nella mattinata americana, un problema al motore a inizio della terza sessione di prove libere ha costretto allo stop il monegasco, con il team che cambia alcune componenti del motore tornando alla vecchia versione per non incorrere in penalità da scontare in griglia di partenza. Alla fine la Ferrari numero 16 si qualifica al quarto posto: partirà in seconda fila, accanto a Verstappen e davanti a Hamilton. Pole per la Mercedes di Bottas che accanto a sé avrà in prima fila l'altra Ferrari di Sebastian Vettel.