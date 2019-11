Pallacanestro: gli under 14 del Ventimiglia al 'Basket Pumpkin international basketball'

Dopo un lungo weekend di basket tornano a casa i nostri under 14 del Ventimiglia, da quest'anno in collaborazione con i vicini bordigotti.



"La compagine frontaliera con coach Favari in testa, ha partecipato ad un evento cestistico unico nel suo genere il "Pumpkin international basketball" che si è svolto a Borgomanero sul lago Maggiore. Sono stati cinque i match giocati al cospetto di compagini in alcune occasioni di livello davvero notevoli. Quattro sconfitte ed una vittoria il bilancio del torneo, ma la vittoria più bella è l'aver portato i ragazzi ad un torneo così importante e prestigioso, l'aver fatto una bellissima esperienza di sport e di vita. Anche questo fa parte del percorso di crescita che una piccola realtà come quella frontaliera può offrire ai ragazzi. Da lunedì sotto con gli allenamenti per la ripresa di tutti i campionati dagli aquilotti alla prima squadra. I love this game".