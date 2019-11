Calcio, Eccellenza, 8a giornata. La capolista Imperia non vuole fermarsi, l'Albenga vuole riscattarsi. Cairese, serve l'impresa

Il campionato di Eccellenza mette sul piatto una giornata numero 8 molto interessante e tutta da seguire nel pomeriggio di oggi, nel Live Score su Rivierasport.it e Svsport.it.

La capolista Imperia non vuole fermarsi, ma per confermare la vetta solitaria deve superare il Molassana tra le mura amiche e dovrà farlo senza Capra, il giocatore più di spicco dei neroazzurri in questo momento. La diretta inseguitrice Sestri Levante avrà una sfida non semplice sul campo della Cairese che proverà a fermare i corsari.

L'Albenga non può più sbagliare e nell'insidioso derby ponentino esterno sul campo del Pietra Ligure, i bianconeri vogliono il bottino pieno per cominciare la risalita verso le zone alte della classifica. A caccia del primo successo stagionale in campionato c'è il Finale , appiedato a quota 3 punti, che ospita l'Angelo Baiardo.

Trasferta insidiosa per l'Alassio FC sul campo del Rivasamba, rivelazione di questo inizio campionato, mentre l'Ospedaletti ospita la lanciata Genova Calcio. Chiudono questo turno di campionato i match interni di Campomorone Sant'Olcese e Rapallo/Rivarolese (in campo alle ore 16.30) contro Busalla e Athletic Club Liberi.