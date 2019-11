Calcio, Juniores Regionali 2°Livello. Il Ventimiglia non si ferma più ed è in scia alla Veloce: come brillano i ragazzi di mister Bevilacqua

Nel campionato Juniores Regionale 2°Livello la Veloce Savona capolista potrebbe aver trovato la sua antagonista per questa stagione che si annuncia entusiasmante.

Il Ventimiglia si sta dimostrando squadra capace di vincere con chiunque e soprattutto di mettere nel mirino il primo posto del girone. Non fosse stato per lo 0-0 iniziale contro l'Area Calcio Andora con tante occasioni buttate via (ma i savonesi avevano sbagliato un rigore) i frontalieri sarebbero oggi alla pari dei savonesi. Anche contro l'Imperia, il Ventimiglia è riuscito a risolvere una partita complicata in trasferta, trovando la vittoria nel recupero grazie a Saccà, classe 2003 dopo il primo vantaggio firmato da Farruggia.

Bevilacqua show. Tutto questo sogno è merito del giovane gruppo ma allo stesso tempo di un allenatore che a 55 anni si è rimesso in gioco con i giovani e sta ritrovando grandi gioie, dopo le esperienza alle Prime Squadre di Don Bosco Valle Intemelia e Sanremo 80: e i giovani granata sognano.

Mister Diego Bevilacqua commenta così il 2-1 ad Imperia: "E' stata una vittoria sudata contro un'ottima Imperia, riuscendo a risolvere la partita con Saccà, un 2003. Vincere aiuta a vincere e ora aspettiamo il derby di sabato prossimo".