Calcio, Prima Categoria, 4a giornata. Soccer, c'è l'ostacolo Speranza. Pontelungo, insidia Borghetto

Il campionato di Prima Categoria mette sul piatto una giornata numero 4 tutta da seguire in un torneo fino a questo momento livellato: analizziamo il turno in programma che potrete seguire nel Live Score su Rivierasport.it e Svsport.it.

Alle 14.30 si parte con sei partite. Il campo principale sarà quello dove è impegnata la rivelazione Aurora, attualmente seconda della classe, che dovrà superare l'esame esterno chiamato Don Bosco Valle Intemelia. Il Pontelungo, dopo la prima vittoria, va a caccia di conferme in casa contro l'insidia Borghetto.

Partite da non sottovalutare anche quelle per Olimpia Carcarese e Millesimo: biancorossi in casa contro l'Altarese, giallorossi sul campo della Carlin's Boys. Trasferta insidiosa per il Quiliano&Valleggia con il Letimbro, mentre la Baia Alassio ospita l'Area Calcio Andora.

Alle ore 18 scende in campo a Pietra Ligure la capolista Soccer Borghetto, che di fronte al pubblico amico, ospita lo Speranza Savona.