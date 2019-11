Calcio, Prima Categoria. Carlin's Boys tutto cuore e Cianci riprede il Millesimo: "Rete importante, ma ora testa alla prossima"

Andrea Cianci, in rete per la Carlin's Boys contro il Millesimo

Una rete nel finale regala alla Carlin's Boys il meritato pareggio interno contro un bel Millesimo.

A realizzare il definitivo 1-1 dei neroazzurri contro i coriacei valbormidesi è una rete del difensore Andrea Cianci che a Riverasport.it analizza così la divisione di posta interna della squadra di Barillà:

"E' stata una rete molto importante - dichiara il marcatore neroazzurro - perché arrivata nel finale di una partita complicata fin dal primo tempo, dove non siamo riusciti a esprimere il nostro miglior gioco. Nel primo tempo abbiamo subìto goal su una nostra disattenzione e nel secondo tempo abbiamo alzato un po' il livello riuscendo alla fine a pareggiare.

Dedico la rete alla squadra, perché possa darci la spinta per migliorare nelle prossime partite: solo con il gruppo si può uscire dai momenti difficili e ritrovare il nostro miglior gioco".

Il difensore analizza il suo inizio di stagione: "E' stata la mia prima partita intera, in quanto la prima giornata l'ho salta e la seconda ho giocato solo il secondo tempo. In generale è un discreto inizio, ora ci aspetta il delicato recupero mercoledì sul campo del Baia Alassio in quanto è una squadra molto attrezzata per fare bene".