Calcio, Promozione, 8a giornata. Il Varazze vuole continuare a sognare. Per Bragno e Taggia esami importanti

Turno di campionato interessante in Promozione

Il campionato di Promozione mette sul piatto una giornata numero 8 molto interessante che potrebbe rivoluzionare qualche posizione di classifica: analizziamo il turno del pomeriggio (ore 15) che potrete seguire nel Live Score su Rivierasport.it e Svsport.it.

La capolista Varazze non vuole fermarsi e proverà a realizzare il colpo sul campo della Dianese&Golfo, compagine ancora a caccia della prima vittoria. Dietro ai neroazzurri c'è il Taggia che dopo il pareggio nel recupero in settimana vuole ritrovare la vittoria in casa contro la Praese.

Scontro diretto molto importante per l'alta classifica nel genovese, dove a sfidarsi saranno Arenzano e Sestrese, divise da cinque lunghezze. Il Bragno dovrà superare un esame importante sul campo del Ceriale che in casa è sempre ostico.

Trasferte insidiose nel savonese per Ventimiglia e Camporosso: granata sul campo del Celle Ligure, rossoblu contro la Veloce Savona. Chiudono questo turno di campionato i match interni di Serra Riccò e Via dell'Acciaio contro Loanesi e Legino.