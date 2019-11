Calcio, Promozione. Camporosso sconfitto dalla Veloce. Mister Luci punta il dito sull'arbitraggio: "Stufo di commentare questi episodi. La nostra colpa è quella di aver regalato 45 minuti"

Il Camporosso cade per 3-0 sul campo della Veloce Savona, ma nel post partita è un mister Carmelo Luci che sbotta per alcune decisioni arbitrali non in linea:

"La nostra colpa è quella di aver regalato 45 minuti agli avversari, ma sono stufo di dover nuovamente commentare degli errori arbitrali che penalizzano la mia squadra. Il secondo goal della Veloce è stato realizzato con il giocatore in fuorigioco di molti metri e il rigore è inventato: ora basta, gli errori arbitrali sono troppi!"

Il tecnico analizza il match: "Ripeto che abbiamo regalato un tempo alla Veloce, con i nostri avversari che hanno sfruttato l'occasione avuta per sbloccarla. Nella ripresa siamo scesi in campo con un altro piglio, poi quelle decisioni sono stati penalizzanti".