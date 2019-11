Calcio, Promozione. Dianese&Golfo, mister Colavito vede il bicchiere mezzo pieno: "Grande secondo tempo di questi ragazzi, ma la nostra classifica è bugiarda"

La Dianese&Golfo pareggia in rimonta contro la capolista Varazze una partita che era stata compromessa e ripresa grazie alla doppietta del giovane attaccante Mehmetaj, classe 2001.

Nel post partita analizza la divisione di posta contro i neroazzurri mister Nicola Colavito: "E' stata una partita dai due volti con un tempo a testa. Abbiamo iniziato male, ma devo fare i complimenti ai ragazzi perchè hanno fatto un secondo tempo straordinario rischiando anche di vincere questa partita.

Ricordiamo che siamo una squadra molto giovane e oggi giocavamo contro la capolista del campionato. La nostra classifica è bugiarda, certo è che non ci aspettavamo un inizio così in salita e senza vittorie dopo otto giornate. Purtroppo paghiamo qualche punto perso per strada".

Il tecnico sottolinea la prova di un Mehmetaj sopra le righe: "Mehemetaj? Sono felice per lui, è un 2001 con grandi margini di crescere e le reti per un attaccante fanno sempre morale".