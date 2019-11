Calcio, Promozione. Dianese&Golfo-Varazze 2-2 spettacolo: decidono le doppiette di Cravotto e Mehemetaj

PROMOZIONE - 8^GIORNATA -

DIANESE&GOLFO-VARAZZE 2-2

Reti: 20' 23'Cravotto (V) 46' 85'Mehmetaj (D)

Dianese&Golfo (4-3-3): Miraglia; Falzone, Lufi, Corio, Quispe; Casassa, Garibbo; Mrahi, D'Agnano, Mehmetaj; Tselepis. A disposizione (Bortolini, Martini, Castelein, Chariq, Ferrara, Muca, Abbatemarco, Tahiri, Arrigo). Allenatore: Colavito

Varazze (4-3-3): Ferro; Crucilla, Tagliabue, L. Baroni, Rampini; Garetto, Kepi, Gagliardi; Cravocco, Angello, Greco. A disposizione (Bruzzone, Bisio, Cozzi, Ghigliazza, F. Baroni, Olivieri, Sidomi, Piccardo, Fazio). Allenatore: Calcagno

Arbitro: Volpe di Albenga (Delfino e Bonavita di Albenga)

Un tempo per uno e pareggio portato a casa. Si sintetizza così la sfida del 'Marengo' tra Dianese&Golfo e Varazze.

La capolista fa la voce grossa e scappa via con la doppietta di Cravotto, ma nella ripresa il giova Mehmetaj di prende sulle spalle la sua squadra riaprendo il match e pareggiandolo: quinto pari in otto partite per la squadra di Colavito.