Calcio, Promozione. Taggia, Siciliano si tiene la vittoria con la Praese ma frena: "Vittoria molto importante. Siamo in testa? Non guardiamo la classifica"

Il Taggia supera per 2-0 la Praese e scatta in testa al campionato di Promozione con 19 punti e in coabitazione con Sestrese e Varazze.

I giallorossi raccolgono i tre punti con le reti di Fiuzzi e Celotto e apsettano ora la super sfida di mercoledì al 'Marzocchini' contro la Sestrese. Nel post partita ecco le dichiarazioni al nostro quotidiano online di mister Simone Siciliano:

"Questa è una vittoria molto importante contro una squadra molto fisica. Noi non guardiamo la classifica - sottolinea il tecnico - ma pensiamo partita dopo partita. Siamo consapevoli della nostra forza ma non siamo una corazzata. Anzi un gruppo che sa soffrire come contro la Praese e che sa qual'è il suo obbiettivo.

La Sestrese? Mercoledì sarà una battaglia, contro la favorita numero uno alla vittoria finale. Da lunedì valuterò gli acciaccati e ci prepareremo come le altre partite al meglio".