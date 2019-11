Calcio, Promozione. Camporosso, stop contro la Veloce Savona: rossoblu superati per 3-0

PROMOZIONE - 8^GIORNATA -

VELOCE SAVONA-CAMPOROSSO 3-0

Reti: 29' 83'Calcagno (V)

Veloce Savona (4-3-3): Cerone; Incorvaia, Pasquino, Vanzillotta, Barranca; Damonte, Guerra, Tiola; Leone, Calcagno, Colombino. A disposizione (Binello, Bruzzone, Murialdo, Fanelli, Pellegrini, Penna, Grasso, Franceri, Rapetti). Allenatore: Gerundo

Camporosso (4-3-3): Farsoni; Truisi, Lentini, Pesco, Rotolo; M. Luci, Giunta, Iezzi; Crudo, Cascina, Zito. A disposizione (Aghemo, Brambilla, Grifo, Messineo, Monteleone, Trevisan, Tofanica). Allenatore: Luci

Arbitro: Isnardi di Albenga (Musante e Troina di Genova)

Trasferta da non ricordare quella nel savonese per il Camporosso di mister Luci sconfitto per 3-0 dalla Veloce.

Periodo nonc erto fortunato quello per i rossoblu sotto di una rete nel primo tempo con Calcagno che poi raddoppia nel finale, prima del definitivo 3-0 subìto su rigore.