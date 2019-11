Calcio, Seconda Categoria. Atletico Argentina sconfitta dal Cervo, mister Maiano guarda avanti: "Passo indietro nella prestazione e nel risultato. Complimenti al Cervo"

L'Atletico Argentina cade tra le mura amiche dello 'Sclavi' contro il Cervo FC per 1-2, dopo essere andato in vantaggio con Demare.

Nel post partita analizza il primo stop stagionale in campionato mister Christian Maiano: "Non hanno funzionato tante cose - dichiara il tecnico rossonero - ma siamo all'inizio e può capitare che una partita non riesca come la si è preparata. Complimenti comunque al Cervo perché ha lottato con tutte le sue forze e le sue armi per portare a casa la partita.

Sia come risultato che prestazione sono un passo indietro, come del resto l'atteggiamento. Ma ripeto, siamo all'inizio e queste cose possono capitare. In più il campo pesante non ci ha facilitato e non abbiamo potuto sviluppare la manovra come ci è più congeniale. I primi ad essere dispiaciuti sono stati i ragazzi. E insieme ci rimetteremo a lavorare martedì. Da migliorare c'è sempre e questo vale per tutti, me per primo. Da martedì lavoreremo ancora più determinati".

Il tecnico commenta l'esclusione iniziale di Vecchiotti: "Vecchiotti? Un normale avvicendamento visto che siamo in tanti".