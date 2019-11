Calcio, Seconda Categoria. La 3a giornata: Oneglia Calcio, altro poker. L'Atletico Argentina scivola in casa

SECONDA CATEGORIA A - 3^GIORNATA -

Analizziamo la giornata numero 3 del campionato di Seconda Categoria targato Girone A, con i match delle squadre imperiesi.

ATLETICO ARGENTINA-CERVO FC 1-2

Reti: 21'Demare (A) 32'Labricciosa (C) 74'Scaburri (C)

Atletico Argentina (4-3-3): Valente; Oddo, Demare, Giovanati, Grandi; A. Muratore, Eulogio, A. Asconio; D. Lanteri, Basso, Miatto. A disposizione (Fidale, S. Asconio, Pilia, L. Vecchiotti, Izetta, Guirat, D'Attanasio, Ciocchetti, Chiarello). Allenatore: Maiano

Cervo FC (4-3-3): Taga; Ventimiglia, Odasso, N. Avignone, Pastor; Vinai, G. Balbo, Sessolo; Labricciosa, Scaburri, N. Balbo. A disposizione (Sanango, Di Maria, Bazzarini, Squalhi, Ricci, Santarpia, Tinkiano). Allenatore: Sorrentino

Colpo del Cervo in casa dell'Atletico Argentina in vantaggio con Demare. Gialloneri al pareggio con Labricciosa e in mischia trovano la rete nella ripresa della vittoria.

74' Cervo FC in vantaggio grazie ad una rete in mischia

32' L'ex Labricciosa non perdona Valente e porta il match in parità

21' Atletico Argentina in vantaggio con Demare

L'Atletico Argentina di Maiano ospita allo 'Sclavi' il Cervo FC di Sorrentino: grande derby tra rossoneri e gialloneri.





ONEGLIA CALCIO-CARLIN'S BOYS B 4-1

Continua la marcia trionfale in testa alla classifica dell'Oneglia Calcio, che con un netto 4-1 supera la Carlin's Boys B.

90' Poker dell'Oneglia Calcio

69' Tris Oneglia Calcio con Turi Bella: 5 reti in due partite

32' Almonti porta in vantaggio i padroni di casa

23' Rigore per Oneglia Calcio: realizza Turi Bella

1' Guizzo iniziale e Carlin's Boys B subito avanti

La capolista Oneglia Calcio di Bella ha una grande occasione interna contro la Carlin's Boys B.





FCD SANTO STEFANO-BORGIO VEREZZI 3-3

Rocambolesco 3-3 tra FCD Santo Stefano e Borgio Verezzi: peri padroni di casa sono andati a segno Ginatta (doppietta) e Di Clemente su rigore.





VILLANOVESE-SAN BARTOLOMEO CERVO (RINVIATA)

Match rinviato per impraticabilità di campo.





VIRTUS SANREMO-RIVA LIGURE 2-1

