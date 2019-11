Calcio, Serie D, 10a giornata. Sanremese, caccia alla vetta della classifica: al 'Comunale' arriva il Ghivizzano (ore 15)

La Sanremese vuole proseguire la sua corsa verso la testa della classifica del campionato di Serie D targato Girone A. I biancoazzurri oggi pomeriggio (calcio d'inizio, ore 15) ospitano al 'Comunale' i toscani del Ghivizzano, compagine toscana da prendere con le molle.

Per la sfida odierna mister Ascoli dovrà rivedere qualcosa in difesa, visto le assenze di Bregliano (squalificato dopo il doppio giallo a Casale) e Manes ancora fermo ai box per infortunio. Il tecnico ritrova Lo Bosco tra i convocati e potrebbe lanciare come centrale nel pacchetto arretrato il giovane Scarella accanto a Gagliardini.

Il Ghivizzano ha totalizzato nelle prime nove partite di campionato 14 punti, bottino frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. I toscani sono reduci da dal pareggio interno contro il Ligorna e in trasferta non fanno punti dallo scorso 15 settembre con la vittoria a Bra.

Questo il probabile undici che mister Ascoli potrebbe opporre nel consueto 4-3-1-2: Caruso in porta; Maggi, Gagliardini, Scarella, Pici in difesa; Demontis, Taddei, Likaxhiu a centrocampo; Spinosa a sostegno delle punte Colombi e Scalzi.

