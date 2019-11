Calcio, Serie D. Sanremese, non basta Scalzi: i matuziani in 10 sono ripresi nel finale dal Ghivizzano

SERIE D - 10^GIORNATA -

SANREMESE-GHIVIZZANO 1-1

Reti: 33'Scalzi (S) 88'Lucatti (G)

Sanremese (4-3-1-2): Caruso; Maggi, Gerace, Gagliardini, Pici; Demontis, Taddei, Fenati; Spinosa; Colombi, Scalzi (75'Lo Bosco). A disposizione (Morelli, Scarella, Bellanca, Likaxhiu, Martini, Calderone, Pellicanò, Vitiello). Allenatore: Ascoli

Ghivizzano (4-3-3): Signorini; Borgia, Brusacà, Subbicini, D'Orfanello; Fomov, Benedetti, Papi; Nottoli (58'Solinas), Lucatti, Marin. A disposizione (Marini, Aprile, Viti, Aldobrandi, Broccoli, Simoni, Canali, Francescangeli). Allenatore: Fanani

Arbitro: Luongo di Napoli (Barcherini di Terni e Brunozzi di Foligno)

Note: espulso al 76' Gagliardini (S); ammoniti Scalzi (S); Marin (B)

2°TEMPO

88' GOOOOOOOAL! Ha pareggiato il Ghivizzano con Lucatti, beffa Sanremese

87' Lucatti al tiro ma Caruso salva, assedio dei toscani

85' La Sanremese soffre ma stringe i denti in questo finale. Ghivizzano all'attacco

76' Espulso Gagliardini per un fallo: Sanremese in 10 uomini

73' Taddei sfiora il raddoppio per la Sanremese

60' Ghivizzano pericoloso con dell'Orfanello, ma Caruso para

48' La Sanremese sfiora il raddoppio con un Scalzi in giornata di grazia

46' Inizia il secondo tempo

1°TEMPO

45' Alla fine del primo tempo Sanremese meritatamente avanti 1-0 sul Ghivizzano

43' Fenati ci prova da fuori, palla a lato e la Sanremese comanda il gioco

39' Demontis non ci arriva per un soffio, Sanremese ad un passo dal raddoppio

33' GOOOOOL! Sanremese in vantaggio con Scalzi

21' Ancora Scalzi pericoloso, bravo l'estremo difensore ospite

16' Lucatti vicino alla rete per il Ghivizzano, Caruso para

13' Nottoli risponde per il Ghivizzano, ma Caruso risponde

12' Sanremese pericolosa con Colombi che calcia a lato di poco

10' Ci prova Scalzi per la Sanremese, ma Signorini para a terra

8' Ghivizzano pericoloso con Borgia

6' Prima palla goal per la Sanremese, ma Scalzi calcia sopra la traversa

1' Iniziata la sfida tra Sanremese e Ghivizzano

Buon pomeriggio dal 'Comunale' di Sanremo, dove tra pochi minuti Sanremese e Ghivizzano scenderanno in campo per la giornata numero 10 del campionato di Serie D: padroni di casa a quota 15 punti, sono 14 i punti per gli ospiti.