Filippo Scalzi, quarta rete in campionato, non basta alla Sanremese contro il Ghivizzano

In casa Sanremese c'è amarezza per l'1-1 interno subìto nel finale contro il Ghivizzano, due punti persi per prendersi la vetta della classifica.

Migliore in campo è stato eletto Filippo Scalzi, autore della rete dei biancoazzurri, che nel post partita è amareggiato per la divisione di posta.