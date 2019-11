Ai Campionati Mondiali di Coastal Rowing, terzo posto sanremese Giuseppe Alberti in doppio con Mathieu Monfort

Honk Kong, argento ai Campionati Mondiali di Coastal Rowing per il sanremese Giuseppe Alberti in doppio con Mathieu Monfort, con i colori della SN Monaco.



Per Giuseppe, laureato in Ingegneria e Architettura che lavora a Monaco da tre anni, ma cresciuto sportivamente nel vivaio della Canottieri Sanremo, é la quinta medaglia in sette edizioni del Mondiale, con un oro e due argenti in doppio ed un oro ed un bronzo in singolo.