Pallavolo: pareggio per il Team Schiavetti Pallamano Imperia Senior contro l'Antibes

In questo week end il Team Schiavetti Pallamano Imperia Senior al femminile non si è fermato per questo ponte festivo. Sabato scorso infatti la squadra del presidente Giovanni Martini si è recata ad Antibes per i recupero della seconda giornata di campionato contro la locale formazione. La gara è stata combattuta su ogni azione da entrambi i contendenti, ed il punteggio della prima frazione di fermava sul 12/12. Stesso copione anche nella ripresa dove nessuno era intenzionato a mollare, solo verso la fine dell'incontro le rossoblù riuscivano ad avere un guizzo vincente per strappare preziosi punti in trasferta. Ma le transalpine riuscivano ugualmente ad impattare l'incontro sul 21/21.



"Sapevamo di venire in casa di una squadra ben organizzata ed agguerrita - ci riferisce il tecnico Luca Martini - ma noi lo siamo state altrettanto e voglio aggiungere che tra le mie atlete alcune sono under 17. Stiamo lavorando in modo che grazie alla 'presenza' delle veterane anche le più giovani possano crescere". Alla luce di questo pareggio la classifica vede l'Antibes ed il Beausoleil a 8 punti con il Team Schiavetti Pallamano Imperia subito dietro a 7 punti. "Dopo queste prime giornate si va delineando quali sono le squadre che si giocheranno il passaggio alla fase successiva - commenta il dirigente Saul Convalle - basta leggere la classifica otre a noi l'Antibes ed il Beausoleil. Personalmente il mio invito è fare attenzione alle squadre che sono in ritardo in classifica in modo da non perdere punti in corso d'opera".

Formazione Arianna Bocica - Dana Carcheri - Alessia Moisello reti 3 - Laura Moisello 4 - Alice Olivieri 1 - Marianna Polimeno - Dalila Regesta 5 - Marta Siviglia 2 - Ksenja Susa - Beatrice Tortonesi 4 - Florencia Traverso 2. Allenatore Luca Martini. Dirigente Saul Convalle.