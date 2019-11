Volley, Serie C femminile. NLP Sanremo superata dall'Avis Casarza Ligure: le sanremesi cedono in terra genovese

Sconfitta esterna nel campionato di Serie C femminile di volley per la NLP Sanremo contro l'Avis Casarza Ligure

SERIE C FEMMINILE

AVIS CASARZA LIGURE-NLP SANREMO 3-1 (25-23; 25-16; 20-25; 25-22)

La NLP Sanremo viene sconfitta per 3 set a 1 sul parquet dell'Avis Casarza Ligure, in un match giocato nin certe parti anche in maniera positiva dalla compagine matuziana.

Il match. Le sanremesi tengono testa alle genovesi nel primo set cedendolo solo per un break con un 25-23. Nel secondo set le padroni di casa aumentano il ritmo e portano a casa un convincente 25-16. La NLP Sanremo reagisce e riapre tutto nel terzo set, quando le ragazze di Valenzise strappano un importante 20-25. Sembra il set che può rilanciare le matuziane, ma nel quarto set le genovesi trovano il definitivo 25-22.

Questo stop esterno relega le sanremesi ad un solo punto in classifica.