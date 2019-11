Volley, Serie D femminile. Maurina Strescino Imperia, vittoria importante sull'Iglina Albisola. Cade la NSC Imperia

Sabato agrodolce per le due squadre impegnate nel campionato di Serie D femminile di volley, aspettando che il Golfo di Diana completi il turno: analizziamo la vittoria della Maurina Strescino Imperia e lo stop della NSC Imperia.

Maurina Strescino Imperia-Iglina Albissola 3-0 (25-8; 25-10; 25-23). La Maurina Strescino Imperia guadagna tre punti molto importanti per la propria classifica e regala un grande spettacolo al pubblico amico. Le maurine superano per 3 set a 0 le savonesi dell'Iglina Albisola, grazie ai primi due set giocati in maniera perfetta e conclusi 25-8 e 25-10, concedendo solo 18 punti alle avversarie. Nel terzo set la stanchezza si è fatta sentire, ma le ragazze di coach Gallo hanno chiuso con un 25-23.

Volley Genova Vgp-NSC Imperia 3-0 (25-23; 25-21; 25-15). Sconfitta per 3 set a 0 nel genovese per la NSC Imperia che incappa così nel primo stop in campionato. Giocano bene le giovani rossoblu che tengono testa ad una delle due capolista, facendo sudare il Volley Genova Vgp sia nel primo set (25-23) che nel secondo set (25-21). Nel terzo set le padrone di casa chiudono i conti (25-15). Le imperiesi restano a quota 6 punti in classifica.