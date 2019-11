Calcio, Eccellenza. Imperia, il giovane Paolo Risso incanta: "Una grande vittoria voluta da tutti, ma guardiamo partita in partita" (VIDEO)

La capolista Imperia non si vuole fermare e continuare a sognare nel campionato di Eccellenza, dopo il +6 raggiunto sul Sestri Levante.

Spettacolo Risso. La squadra neroazzurra ha superato per 5-2 il Molassana, in una gara iniziata in salita ma ribaltata dai alcuni dei giovani più promettenti a disposizione di mister Lupo: tra questi Paolo Risso, classe 1999, autore di una doppietta strepitosa che nel post partita esprime tutta la sua gioia ai microfoni del nostro Christian Flammia.