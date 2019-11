Calcio, Promozione. Celle Ligure-Ventimiglia 1-3: gli highlights del match (VIDEO)

PROMOZIONE - 8^GIORNATA -

CELLE LIGURE-VENTIMIGLIA 1-3

Il Ventimiglia trova la seconda vittoria consecutiva in campionato e con un 1-3 sbanca il campo del Celle Ligure.

Granata cinici e in crescita quelli visti ieri in campo, che risolvono la pratica grazie alle reti di Ventre (rigore) e Salzone (doppietta). Per i padroni di casa nel finale arriva il goal firmato su rigore da Raiola.

Riviviamo tutto quello che è successo negli highlights del match realizzati da Franco Rebaudo.