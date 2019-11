Calcio, Promozione. Taggia, magic-moment per Luca Fiuzzi: "Bisogna entrare in campo come se ogni giornata fosse una finale. Il mio periodo? Il merito è anche della squadra"

Il Taggia sta continuando nel suo grande inizio stagione e la vittoria cinica contro la Praese lo conferma.

Un Fiuzzi da copertina. I giallorossi di mister Siciliano sono in testa alla classifica del campionato di Promozione a quota 19 punti, in coabitazione con Varazze e quella Sestrese che incontreranno in casa nel recupero di mercoledì pomeriggio (ore 16.30). Tra i più continui di questo periodo c'è Luca Fiuzzi, autore della prima rete alla Praese e pronto per il super match contro i verdestellati: al nostro quotidiano online ha fatto il punto della situazione.

Luca, come giudichi la vostra prestazione contro la Praese? "E' stata una prestazione importante, dovevamo reagire dal passo falso di mercoledì e ci siamo riusciti pienamente. Una vittoria importante e sofferta contro un'ottima squadra bella tosta".

Stai vivendo un momento magico e hai segnato la tua terza rete in campionato: ti senti il leader di questa squadra? "Diciamo che mi sta andando tutto bene e sono contento. Ma è anche grazie ai miei compagni di squadra se riesco a fare goal. Non mi sento li leader della squadra, perchè siamo un gruppo di vecchi che sta facendo bene: tutti siamo importanti allo stesso livello per questa squadra".

Mister Siciliano ha dichiarato al nostro quotidiano online che non guardate la classifica ma solo partita per partita: sei d'accordo? "Il mister dice bene, è ancora presto per guardare la classifica e può succedere ancora di tutto. Bisogna entrare in campo ogni giornata come se fosse una finale, per non avere rimpianti più avanti".

Mercoledì la Sestrese: come si affronta questa corazzata? "Mercoledì è una sfida importante ma non fondamentale. La Sestrese è una squadra molto forte, la favorita del girone, ma bisogna affrontarla senza paura e con la voglia di fare bene".