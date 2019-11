Calcio, Promozione. Ventimiglia, la trasformazione di Alessio Salzone: "Il mio obiettivo è quello di aiutare la squadra. Il Finale? Anche in giallorosso mi sono trovato bene"

Alessio Salzone, 6 reti in campionato con la maglia del Ventimiglia in 7 partite

La trasformazione di Alessio Salzone da un anno a questa arte è incredibile. Dopo la stagione in ombra con la maglia del Finale in Eccellenza, l'attaccante classe 1999 sceglie di tornare nella sua Ventimiglia per ripartire. Facendolo alla grande.

Numeri da top player. Con la doppietta realizzata sul campo del Celle Ligure, il giovane attaccante granata ha raggiunto quota 6 reti in campionato in 7 partite (mercoledì c'è il recupero con la Loanesi), prendendo per mano la squadra di Luccisano, anche grazie alla grande vena di Ventre: al nostro quotidiano online la soddisfazione della punta per questo suo magic-moment.

Alessio, state ritrovando quello lasciato per strada all'inizio campionato: cosa è cambiato? "Sicuramente nelle ultime due partite abbiamo giocato meglio e stiamo acquistando fiducia".

Sul campo del Celle Ligure è arrivata una vittoria importante e te sei stato decisivo con una doppietta: dove potete arrivare con questo spirito? "Dobbiamo pensare di partita in partita, siamo una squadra giovane e possiamo migliorare tanto".

Che differenza c'è tra l'Alessio Salzone di Finale dell'anno scorso e l'Alessio Salzone di quest'anno al Ventimiglia? "Non saprei, sono entrambi ambienti in cui mi son trovato molto bene".

Quindi punti a vincere la classifica marcatori? "Sinceramente non ci penso, vorrei solo riuscire a dare un grande aiuto alla squadra"