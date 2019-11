Calcio, Serie D. Sanremese, all'orizzonte altro tour de force: saranno tre le partite in una settimana

La Sanremese, dopo il pareggio beffa interno contro il Ghivizzano, da martedì tornerà ad allenarsi per preparare al meglio le prossime uscite tra campionato e Coppa Italia Serie D.

Tra Ligorna e Inveruno. Il Dipartimento Interregionale della LND ha ufficializzato l'orario dei prossimi impegni dei biancoazzurri. La sfida tra i biancoazzurri e il Ligorna, valida per la giornata numero 11 del campionato di Serie D e in programma domenica 10 novembre al 'Comunale' di Sanremo, si giocherà alle ore 15. Mercoledì 13 novembre i matuziani scenderanno in campo in terra lombarda per l'ottavo di finale contro l'Inveruno: calcio d'inizio sempre alle ore 15 allo stadio 'Garavaglia'. Il mini ciclo si concluderà domenica 17 novembre sul campo del Chieri.

Il tecnico Ascoli per la prossima giornata perderà per squalifica il difensore Gagliardini, ma potrebbe ritrovare Manes e certamente Bregliano.