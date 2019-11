Volley, Serie D femminile. Scatto Golfo di Diana: Quiliano sbancato e vetta della classifica confermata

SERIE D FEMMINILE

QUILIANO VOLLEY-GOLFO DI DIANA 1-3 (21-25; 23-25; 26-24; 24-26)

Un grande Golfo di Diana sbanca il parquet del Quiliano Volley per 3 set a 1 e raggiunge in vetta alla classifica, nel campionato di Serie D femminile, VT Finale e Volley Genova Vgp.

Scatto dianese. Terza vittoria consecutiva per le dianesi che in terra savonese partono bene regalandosi il primo set con il punteggio di 25-21. Nel secondo set le ospiti vogliono chiudere i conto e ne esce un set tirato dove le dianesi la spuntano per 25-23. Le padrone di casa non mollano e nel terzo set tornano in partita grazie ad un equilibrato e tirato 26-24. Nel quarti set il Golfo di Diana rischia ma porta a casa i tre punti con il definitivo 26-24.

Altra grande prova per il Golfo di Diana che si installa a punteggio pieno in una classifica sempre più interessante.

SERIE D FEMMINILE: LA CLASSIFICA DOPO LA 3^GIORNATA

9 VT Finale

9 Volley Genova Vgp

9 Golfo di Diana

6 NSC Imperia

6 Maurina Strescino Imperia

6 Normac Avb

3 Virtus Sestri

3 Iglina Albisola

0 Quiliano Volley

0 Cogoleto

0 Alassio Volley