Calcio, Eccellenza. Sarà un mercoledì da leoni con tre recuperi: spiccano Ospedaletti-Albenga e Finale-Pietra Ligure

L'Ospedaletti torna in campo mercoledì pomeriggio contro l'Albenga dopo la vittoria sulla Genova Calcio

Sarà un mercoledì da leoni quello che ci aspetta domani. I match da recuperare nel campionato di Eccellenza saranno ben tre e a quelli già stabiliti si aggiunge una terza sfida.

I tre recuperi. Nel pomeriggio al 'Ciccio Ozenda' apriranno le danze Ospedaletti e Albenga, reduci da vittorie importanti. Alle ore 19 al 'Macera' Rapallo/Rivarolese e Athletic Club Liberi si affronteranno nella sfida rinviata per l'allerta rossa domenica scorsa. Chiude questa serie di partite in serata (ore 20.30) il derby ponentino tra Finale e Pietra Ligure al 'Borel': sfida delicata per le squadre di Buttu e Pisano.

ECCELLENZA: UN MERCOLEDI' 6 NOVEMBRE DA LEONI

15.30: Ospedaletti-Albenga ('Ciccio Ozenda)

19.00: Rapallo/Rivarolese-Athletic Club Liberi ('Macera')

20.30: Finale-Pietra Ligure ('Borel')